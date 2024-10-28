Bursa'daki tüm okullarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda Cumhuriyet Haftası’nın ilk dersi “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” filmiyle başladı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Haftası’nın anlamı ve önemi hakkında öğrencilere bilgi vermek amacıyla düzenlenen film gösterimi, Cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını hatırlatmayı hedefliyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için okullarımızda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, çocuklarımızı geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak amacıyla kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılına girmekte olduğumuz bu dönemde, maarif ailesi olarak milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, millî birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerleri evlatlarımıza aktarmanın önemini bir kez daha vurgulamak için tüm okullarımızda öğrencilerimizi "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" adlı video ile buluşturduk." dedi.

Bursa'daki tüm okullar, ilk derste "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi ile buluşurken, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında "Cumhuriyet Haftası" coşkuyla kutlanacak.