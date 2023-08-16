Bursa'da İnegöl Belediyesi, toplu ulaşımda standartların yükseltilmesi ve vatandaşların yaşadığı sorunların yerinde tespiti için gizli müşteri uygulaması başlatacak. Gönüllü gizli müşteriler için çağrıda bulunan belediye, https://ebelediye.inegol.bel.tr/anket/getir/NTA5 linki üzerinden form doldurmalarını istedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi toplu ulaşımda kaliteyi arttırmak adına başlattığı master plan çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da gizli müşteri uygulaması başlatmak için düğmeye bastı.

Objektif bir denetleme sistemi kurulması, vatandaşların yaşadığı sorunların ilk ağızdan rapor edilmesi ve sistemin sürekli denetlenir olması adına hayata geçirilmesi planlanan gizli müşteri uygulaması için gönüllü vatandaşlar aranıyor.

HEDEF TOPLU ULAŞIMDA KALİTE VE KONFORU ARTTIRMAK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sürece katkı sunmak isteyen tüm vatandaşları gönüllü gizli müşteri olmaya davet etti.

Başkan Taban, Büyükşehir Belediyesi'ni yönlendirici ve destekleyici çalışmalarla toplu ulaşımda kaliteyi ve konforu arttırmak adına adımlar attıklarına dikkati çekerek, "Bugün duyurusunu yaptığımız gönüllü gizli müşteri uygulaması da aslında bu çalışmalardan biri. Sürece yeni bir boyut kazandırarak sürekli ve yerinde, objektif bir denetim mekanizması oluşmasını sağlamak hedefiyle gizli müşteri uygulamasını başlatacağız" dedi.

HER HAT VE BÖLGEDEN GİZLİ MÜŞTERİLER BELİRLENECEK

“Gizli müşteri uygulaması ile ilgili öncelikle ifade etmek istediğimiz husus, bu uygulamanın bir ücret karşılığı değil gönüllü olarak yapılacak olmasıdır" diyen Başkan Taban, "Gizli müşteri olmak isteyen vatandaşlarımız https://ebelediye.inegol.bel.tr/anket/getir/NTA5 linki üzerinden formu doldurup başvuru yapmış olacaklar. Ardından ekiplerimiz bu formları inceleyip tüm bölge ve hatlardan yeterli sayıda gizli müşteriyi belirleyecekler. Seçilen kişilerle iletişime geçerek kendilerine toplu ulaşım ile ilgili anketler, formlar göndereceğiz. Gizli müşteriler yolculuk esnasında bu anketlerde yer alan hususlara dikkat ederek toplu ulaşım kalitesini ölçüş olacaklar. Belediyemiz ile paylaşılacak bu raporlarla bizler de gerekli dokunuşları, atılması gereken adımları atarak toplu ulaşımın kalitesini arttırmak adına düzenlemeler yapacağız. Şehrimiz adına önemli bir konu olan toplu ulaşım gizli müşteri uygulamasında yer almak isteyen vatandaşlarımızı ilgili linkler üzerinden başvuru yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.