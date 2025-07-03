Bursa İnegöl Belediyesi, toplumun ortak manevi değerlerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.BURSA (İGFA) - Şehrin dört bir yanına asılan billboardlarda yer alan “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e Can Feda” mesajı, vatandaşların gönlünde derin bir karşılık buldu. İslami değerlere sahip çıkan bu anlamlı mesaj, özellikle son dönemlerde yaşanan bazı hassas gelişmelerin ardından, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren güçlü bir sembol haline geldi.

VATANDAŞLARDAN TAM DESTEK ALDI

Belediye Başkanı Alper Taban imzasıyla hazırlanan afişlerde, Hz. Muhammed’e duyulan sevgi ve bağlılık sade ama bir o kadar da derin ifadelerle anlatıldı. Afişlerde yer alan mesajın tasarımı da görsel anlamda dikkat çekerken, verilen mesajın etkileyiciliği sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, bu duyarlı ve anlam yüklü çalışmayı beğeniyle karşılayarak kişisel hesaplarında paylaştı; pek çok kişi duygularını “gönülden destekliyoruz” şeklindeki yorumlarla ifade etti.

TOPLUMSAL DUYARLILIĞI DİRİ TUTAN ÇALIŞMA

İnegöl Belediyesi’nin bu adımı, sadece dini bir sevgi ifadesi olmanın ötesinde, toplumsal dayanışmayı ve ortak değerler etrafında kenetlenmeyi teşvik eden bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Özellikle genç nesillere yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen bu tür çalışmalar, hem manevi değerlerin korunmasına katkı sağlıyor hem de toplumsal duyarlılığı diri tutuyor.

SADECE AFİŞ DEĞİL, BİR DURUŞUN İFADESİ

Vatandaşlar, bu duyarlı yaklaşımın örnek olmasını temenni ederken, İnegöl Belediyesi’ne teşekkür etti. “Hz. Muhammed (sav)’e Can Feda” mesajı sadece bir afiş değil aynı zamanda bir inancın, bir sevdanın ve bir duruşun ifadesi olarak hafızalarda yer etti.