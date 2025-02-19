Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerinde de etkili olan kar yağışı dolayısıyla taşımalı sistemle okullarına gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak 20 Şubat tarihinde eğitim öğretimde taşımalı sisteme 1 günlük ara verildi.

Haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, sosyal medya hesabından duyurdu. Kaymakam Arslan, "20 Şubat 2025 Perşembe günü sadece taşıma ile gelen özel eğitim kurumları ve

kırsal mahallelerden taşımalı eğitim ile gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

https://twitter.com/__erenarslan/status/1892307020998484322

Öte yandan, İznik'te ise Candarlı İlk ve Ortaokulu ile Sansarak İlkokulu'nda eğitime 1 gün ara verilirken, kar tatiline; Gürmüzlü, Hacıosman, Kırıntı, Elmalı, Candarlı, Sansarak, Kırkharman, Sarsu ve Kutluca mahallelerinden taşıma yoluyla gelen ilk, orta ve lise öğrencileri de dahil edildi.