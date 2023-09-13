Bursa'da İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi Sedef Sokakta bulunan semt sahasını yenileme çalışmasını tamamladı. Çocuk oyun alanları, spor alanları, otoparkı, yeşil alanları ve güvenli park uygulamasıyla modern bir sosyal yaşam alanına dönüşen park, adeta bölgenin de çehresini değiştirdi.BURSA (İGFA) - Bir yandan yeni tesisler, projeler ve sosyal yaşam alanları oluşturarak şehri imar eden İnegöl Belediyesi, bir yandan da eskiyen alanları revize ederek İnegöl’ü yeniliyor. Bu kapsamda özellikle çocuk oyun alanları ve semt sahaları günümüz şartlarına uygun şekilde dizayn edilerek daha kullanışlı hale getiriliyor. İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, son olarak Mesudiye Mahallesi Sedef Sokakta bulunan semt sahasını revize etti. 1900 m2 alan üzerinde projelendirilen çalışmada; 300 m2 Yeşil Alan, 400 m2 Saha Alanı, 100 m2 Spor Aletleri Alanı, 200 metrekare Çocuk Oyun Alanı ve 24 araçlık otopark ile toplam 900 m2 sert zemin tretuvar ve otopark alanı oluşturuldu.

ATILAN ALANLAR OTOPARKA DÖNÜŞTÜ

Alanda yapılan çalışmalar kapsamında eski halinde atıl durumda olan bölümler revize çalışmaları kapsamında bölgenin ihtiyacına karşılık otopark alanına dönüştürülürken, sert zemin oturma ve tretuvar döşemelerine renkli parke taş uygulaması yapıldı. Saha zemininde kullanım ömrü açısından daha uzun olması nedeniyle asfalt uygulaması yapıldı. Saha etrafı demir korkuluk ve tel uygulamaları ile güvenlikli hale getirildi. Proje kapsamında çeşitli türlerde bitki dikimleri de yapıldı. Çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletleri yenilendi. Saha içerisine kale direkleri ve basketbol potaları konuldu. Saha içerisi ve çevresinde aydınlatma çalışmaları ile birlikte alanın daha güvenli olması açısından kamera sistemi kuruldu.

BAŞKAN TABAN SEMT SAHASINI İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte yenileme çalışması tamamlanan semt sahasında incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama da yapan Başkan Taban, “Mesudiye Mahallesi Sedef Sokakta yenileme çalışması yapılan semt sahamızı yerinde incelemek üzere bir aradayız. Burada 11-12 yıl önce yapılmış bir eserimiz vardı. Bu alanın artık yıpranması, kullanılamaz hale gelmesi, niteliğini kaybetmesi nedeniyle Park Bahçeler Müdürlüğümüz bir revizyon çalışması gerçekleştirdi. Mesudiye’de bizim yerleşik bir mahallemiz, büyüyen bir mahallemiz. Burada ihtiyaçlar sürekli olarak var ve bu ihtiyaçları sürekli olarak gidermek adına bizler adımlar atıyoruz” dedi.

Burada yapılan düzenlemeyle sadece çocuklara spor alanları değil daha güvenli parklar sunma noktasındaki hedeflerin de gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Taban, “Aynı zamanda otopark alanlarının arttırılması gibi çalışmalar var. Burada ne yaptığımızdan bahsetmek gerekirse; 300 m2 yeşil alan, 400 m2 çok amaçlı saha alanı, 100 m2’lik alanda vatandaşlarımız için spor aletleri, 200 m2’lik alanda çocuk oyun alanı ve 24 araçlık otopark ile 900 m2 sert zemin ve yürüyüş alanı oluşturuldu. Alandaki mevcut ağaçlar korunurken, yeni dikilen ağaçlarla beraber vatandaşlarımızın huzur bulup dinleneceği, ailelerin bir arada olacağı güzel bir mekan oldu” diye konuştu.

“KORUNMASI NOKTASINDA HEP BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Vatandaşlara yapılan çalışmaların korunması noktasında çağrıda da bulunan Alper Taban, “Bizler burayı yaptık ve vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Buranın korunması noktasında da hep birlikte gayret edebilirsek daha uzun ömürlü kullanmış oluruz. Vatandaşlarımız da görmüş olduğu aksaklıkları 153 hatlarımıza bildirirse bizler de gereken müdahaleyi yapmış oluruz. Parkın yenilenmesinde de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.