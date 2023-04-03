Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların vicdan ve duygularını kullanarak haksız gelir elde eden gerek para dilenenlere gerekse de ucuz ürün (mendil, yara bandı vb.) satmak suretiyle dilenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.BURSA (İGFA) - Dilencilere savaş açan zabıta ekipleri, bu operasyon için tam kadro sahaya indi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yardımı ve muhtaca el uzatmayı görev bilen vatandaşlarımızın vicdanı ve duygularını kullanarak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Gerek para dilenen gerekse de ucuz ürün (mendil, yara bandı vb.) ürün satmak suretiyle dilenen şahıslara işlem yapıldı. Ramazan ayı olması nedeniyle bu durumu da kullanan dilencilerin vatandaşların vicdan ve duygularını istismar etmesini önlemek adına sahaya inen zabıta ekipleri, dilencileri bir bir yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Özellikle kadın dilencilerin kendilerini acındırmak için yanlarında gezdirdikleri küçük çocuklar ise dikkat çekti.

Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş bu gibi kişilere itibar edilmemesi hususunda ilçe halkına da uyarıda bulundu.