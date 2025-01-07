İMO Bursa Şubesi Başkanı Serdar Atilla Erdem inşaat mühendisliği mesleği özelinde ve mühendislik penceresinden Bursa’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.BURSA (İGFA) - İMO Bursa Şubesi, 2024 yılını değerlendirdi.

Kaçak yapılaşma, kentsel dönüşüm ve yerel yönetim uygulamaları, yasa ve yönetmelikler, sanayi, konut, yeşil alanlar, tarım arazileri, ulaşım, trafik, mühendislik eğitimi, mühendislerin çalışma koşulları ve deprem başlıkları altında el aldıklarını belirterek tespitlerini kamuoyu ile paylaşan Bursa Şubesi Başkanı Serdar Atilla Erdem inşaat mühendisliği mesleği özelinde ve mühendislik penceresinden Bursa’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

İMO Bursa Şubesi Başkanı Erdem, il genelinde “Kaçak Yapılaşma Kültürü” oluştuğuna dikkati çekerek, "Uzman değerlendirmelerine göre Bursa'daki yapı stokunun yaklaşık yüzde 60'ının kaçak yapılardan oluştuğu belirtilmektedir. Bu durum, özellikle deprem riski taşıyan Bursa’mızda ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Başta devlet olmak üzere yerel yönetimler ile birlikte kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında çeşitli önlemler almıştır. Kentsel Dönüşüm de aslında yapı stoğumuzu kaçak olmaktan çıkarabilmek adına önemli uygulamalardan biridir. Emsal artışı, kira yardımı gibi kolaylıklar ile sürecin hızlanması için çalışmalar başlatılmış olsa da son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve vatandaştaki yanlış dönüşüm bilinci kentsel dönüşümün önünü adeta bıçak gibi kesmiştir. İnşaat sektöründe yaşanan malzeme maliyetlerindeki artış, halkın alım gücündeki düşüş, yüksek kredi faiz oranları, günümüz koşullarında düşük kalan kira yardımı gibi etkenler ve vatandaşın kentsel dönüşüme bakış açısında oluşan yanlış bilinç dönüşümün önündeki en büyük engeller olarak karşımızda durmaktadır. Yerel yönetimler ile defalarca kez yaptığımız görüşmeleri bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bursa genelinde acilen ve ivedilikle yapı stoğu envanter çalışmasına başlanması gerekmektedir. İMO Bursa Şubesi olarak yerel yönetimler ile yapacağımız protokoller neticesinde biz bu işi layıkıyla ve hızla yapabileceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

2025 yılında kanun koyuculardan beklentilerini de sıralayan Erdem, "Şantiye şefliği sistemin her şantiyeye bir şef ve tam zamanlı şef olarak uygulamaya geçilecek şekilde düzenlenmesi, 1938 yılında yürürlüğe giren 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun’un güncellenerek çağına uygun, meslektaşlarımızın hak ve sorumluluklarının olması gereken seviyeye getirilecek şekilde düzenlenmesi, bunun yanı sıra iptal edilen SGK Protokolünün tekrar yürürlüğe alınarak inşaat mühendislerinin işe başlama asgari ücretinin de ivedilikle bir tarifeye bağlanarak hayata geçirilmesi gerekmektedir" dedi.

Hedeflere ulaşabilmek için proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli yatırımların şart olduğunu kaydeden İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, "Bu durum dikkate alınmazsa yakında; Bursa trafiğinin, İstanbul trafiğini aratmayacak seviyeye ulaşacağı aşikardır. Şubat ayı içerisinde İMO Bursa Şubesinde yapacak olduğumuz Ulaşım Çalıştayı ile kentimizin ulaşım konusundaki tespit ve çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.