Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde, Beşevler Sanayi Merkezi'nin girişinde yer alan iş merkezleri, son dönemde artan güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgedeki iş merkezlerinde bulunan yüzlerce firma sahipleri, bölgede yaşanan güvenlik sorunlarından dolayı endişe duyuyor.BURSA (İGFA) - İş merkezlerinin yanı sıra Bursa Vergi Dairesi ve İŞKUR gibi resmi kurumların da bulunduğu bu bölgede yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı endişe duyan iş yerleri yetkililerden çözüm bekliyor.

İş merkezlerinde artan hırsızlık olayları, işletme sahiplerini çileden çıkardı. Gece boyunca bölgede yeterli güvenlik önlemlerinin olmaması hırsızlara davetiye çıkarıyor.

İş yeri sahipleri, yaşanan bu olayların işlerini olumsuz etkilediğini ve hem maddi hem de manevi kayıplara yol açtığını belirtiyor.

Bölgedeki firmalar, hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için acil olarak güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. İşletme sahipleri, sanayi merkezi girişine ve bölgeye gece bekçilerinin yerleştirilmesini, güvenlik kameralarının artırılmasını ve polis devriyelerinin sıklaştırılmasını istiyor.