Bursa'da Mudanya Belediyesi, NASA’da görev yapan ilk Türk Mühendis olan Tirilye doğumlu Prof. İsmail Akbay anısına "İsmail Akbay Bilim Günleri" etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) -Tirilye Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği, Bursa Unesco Derneği ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) işbirliğinde düzenlenen bilim günleri etkinliğinde İsmail Akbay’ın Tirilye’den NASA’ya uzanan yolculuğu ve NASA’da yaptığı çalışmalar konuşuldu.

İsmail Akbay Fotoğraf Sergisi’nin açılışının ardından, GUHEM Bilim İletişimcisi Astronom Onur Yörükoğlu, Bursa UNESCO Derneği Başkan Yardımcısı Osman Şahin ile Antropolog ve Yazar Levent Sevik’in sunumları gerçekleştirildi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “İsmail Akbay bizim için çok önemli bir değer. Akbay’ın “Uzay Kampı” kurma fikrini ortaya atması Türkiye’de uzay çalışmalarının başlamasına ön ayak olmuştur. Bizlerde bu değerlerimize hep birlikte sahip çıkacak ve gelecek nesillere onların çalışmalarını aktarmak için çalışacağız” dedi.

İki gün süren bilim günleri etkinliğinin ilk günü katılımcıların gerçekleştirdiği Tirilye Kültür Turu ile noktalanırken, etkinliğin ikinci gününde ise çocuklar için düzenlenen atölyeler ile devam edecek.