Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘İtfaiye Personeli Mesleki Eğitimi’ programı kapsamında, 12 farklı şehirden Bursa’ya gelen 15 itfaiyeci, gerçeği aratmayan tatbikatlarla kendilerini geliştiriyor.BURSA (İGFA) - TBB’nin, deneyimli itfaiye teşkilatlarının tecrübelerinin diğer illere de aktarılması amacıyla düzenlendiği eğitime Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ev sahipliği yapıyor.

Hakkari, Uşak, Yalova, Batman, Zonguldak, Amasya, Erzincan, Şırnak, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale ve Sinop’tan gelen 15 itfaiyeci, Küçükbalıklı’daki İtfaiye Eğitim Merkezi’ndeki zorlu parkurda 3 haftalık eğitime tabi tutuldu. Eğitim merkezinde yangına müdahale, trafik kazanında araçta sıkışan yaralının kurtarılması, halatla yüksekten inme gibi zorlu eğitimleri gören itfaiyeciler, bunun yanı sıra Uludağ Softaboğan ve Mustafakemalpaşa Suuçtu şelalesinde yaralı kurtarma ve Karacabey boğazında da temel cankurtaran eğitimlerine katıldı.

İlk kuru başarıyla tamamlanan eğitimler, toplam 3 kur sürecek.