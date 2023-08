Bursa'da İYİ Partililerin konuk olduğu Dost Meclisi programında 'Mülteciler Sorunu', ‘Ekonomik Kriz ve Zamlar’ ve ‘Liyakat’ gibi konular konuşuldu.BURSA (İGFA) - Yolcu TV Haber tarafından organize edilen “Dost Meclisi” programınına İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu’nun yanı sıra İYİ Parti Genel Merkez Kalkınma Politikaları Başkanlığı Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek, İYİ Parti İl Divan Kurulu üyeleri, ilçe teşkilat başkanları ve yöneticileri konuk oldu.

Geniş bir katılımın olduğu ve samimi sohbetlerin yaşandığı programda ‘Mülteciler Sorunu’, ‘Ekonomik Kriz ve Zamlar’ ve ‘Liyakat’ gibi konular konuşuldu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, programda Türkiye’nin acil olarak çözülmesi gereken mevcut sorunlarının başında ‘Ekonomik Kriz’ ve ‘Sığınmacılar Sorunu’ nun geldiğini vurguladı.

“Sayıları neredeyse 13 milyona çıkan sığınmacılar,gerek demografik yapının bozulması gerekse de ülke ekonomisi için önemli bir yük olması noktasında geleceğe dönük çok ciddi bir tehdittir" diyen Türkoğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde nüfusunun yüzde15’i mültecilerden oluşan bir ülke olamaz. Sadece Bursa’da 230 bini aşkın mülteci yaşıyor. İYİ Parti olarak milletimizin bize verdiği muhalefet görevini layıkıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’de her geçen gün etkisini daha hissettiren ekonomik kriz ve peş peşe yapılan zamların yanı sıra kamuda liyakat sorununa da değinen Türkoğlu; “Türkiye, bu iktidar sayesinde ne yazık ki asgari ücretle çalışanlar ülkesi oldu. elir adaletsizliği, toplumsal huzursuzluğun en başat faktörüdür.“İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız! “Millet için milletle beraber” anlayışıyla demokratik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Her halde Cumhuriyet tarihi boyunca liyakatin bu kadar çok ayaklar altına alındığı bir dönem hatırlamıyoruz. Bunu tek başına AKP iktidarı gerçekleştirdi! Bu kadar adaletsizliğe, usulsüzlüğe bir de kılıf bularak Allah’ın ayetiniörnek gösteriyorlar. Oysa Cenab-ı Hakk bir başka ayetinde ‘İşini ehline veriniz’ diye konuştu.

“BURSA’DA DAĞ İLÇELERİNE POZİTİF AYRIMCILIK UYGULANMALI”

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun ardından söz alan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu da; Bursa’nın 17 ilçesi olduğuna ve özellikle 4 ilçenin kalkınmışlık düzeyi bakımından ülke ortalamasının çok gerisinde olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ortalamasının çok altında olan 4 dağ ilçesinin kalkınmasına yönelik çalışmalar yürütülmesinin elzem olduğunu ifade eden Başkan Hasanoğlu, "Gerekirse bu bölgelere pozitif ayrımcılık uygulanmalı. Aksi takdirde, bölgede her geçen gün daha da azalan genç nüfusun tamamen göç ederek yörede sadece ihtiyar nüfusun yaşayacak olması kaçınılmazdır.İYİ Parti olarak Türkiye’nin gerçek anlamda beka sorunu olan Mülteciler sorunun ne boyutlarda olduğunu göstermek için bir proje geliştirdik. Bu projenin lansmanını da 8-9 Eylül’de Bursa’da yaparak başlatacağız" diye konuştu.