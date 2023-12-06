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Cumhuriyetimizin 100. yılında BUFSAD (Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği) katkılarıyla, fotoğraf sanatçısı Dora Günel danışmanlığında, kadınlarımızın toplumdaki yaşam hikayelerinden oluşan ‘BİZ’ temalı sergi Bursa BAOB Sergi Salonu’nda açıldı.BURSA (İGFA) - BİZ temalı sergi açılışına Nilüfer Belediyesi Başkan VekiliDr. Sibel Özer, BAOB Sözcüsü Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil, BUFSAD Başkanı Sn. Serpil Savaş, Atölye Danışmanı ve editörü Dora Günel ve sevgili eşi Özlem Günel, sergiye katkı sunan kadın sanatçılar, koordinasyonda emeği geçen Lale Düdükçü Atabek ve İclal Atasever, teknik desteğe el uzatan Egemen Ergin, Fahrettin Beceren, Veysel Kaya, afiş tasarımı ile ilgili Nermin Konuk Atalay, kızı Beren Atalay Yıldırımve çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.

Sergide Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına iz bırakmak isteyen BUFSAD’lı 19 kadın fotoğrafçı,farklı meslek gruplarından Türk kadınlarının günümüzde geldiği noktayı belgeledi.

Fotoğraf sanatçılarının hikaye metinleriyle bütünleşen sergide her bir kadının ayrı hikayesi anlatıldı.

BUFSAD’lı kadın fotoğrafçılar yakalarına pembe kurdele takarak meme kanserine farkındalık oluşturdu.

‘B İ Z’temalı Sergide kadın fotoğrafçılar şöyle;

Bufsad Başkanı Sn. Serpil Savaş ‘ Kirazlı Yayla’ Dr. Aslı Güler ‘Tango’, Aylin Kırgözoğlu ‘Cumhuriyetin Yüzü/Gözü/Sözü’, Didem Turhan ‘Duygusal İllüzyon’, Handan Özer ‘Barış Kadın Bandosu’, İffet Karaca ‘Zehra Sönmez-Çok Çalış, Çok Gez, Çok Sev’, İlknur Dönmez ‘Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği’, İlknur Soyer ve Reyhan Çervatoğlu ‘100. Yıl Mahalle Muhtarı-Ayşenur Sayan’, Lale Aksu Taşman ‘Kadın Enerjisi’, Lale Düdükçü Atabek ve İclalAtasever ‘Köz’, Nedret Hotun ‘Doğadan Sanata Kadın’, Nermin Atalay veHülya Kurak ‘Bu İş Eşitlik İşi’, Nesrin Akbaş ‘Prof. Dr.Tülay Duran’, Nihal Bilal ‘Asla Pes Etme’, Pınar Tümay ‘Koruyucu Melek’, Şule Deniz ‘Atlara Fısıldayan Kadın-Zülfiye Akbulut’ adlı hikayeleriyle yer aldı.

Sergi, 17 Aralık 2023 tarihine kadar Bursa BAOB Sergi Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.