Bursa'da başarılı iş insanı Okan Demir ve eşi Vlada Demir, oğulları Ozan ve Stefan için düzenledikleri muhteşem sünnet düğünüyle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Cemiyetle sosyal hayata iz bırakan Demir ailesinin mutlu günü profesyonel fotoğrafçılar tarafından da ölümsüzleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa geçtiğimiz akşam sürprizlerle dolu göz kamaştırıcı bir sünnet düğününe ev sahipliği yaptı.

Başarılı iş insanı Okan Demir ve eşi Vlada Demir, oğulları Ozan ve Stefan için düzenledikleri bu muhteşem etkinlikle şehrin sosyal hayatında iz bıraktı. Zarif dekorasyonları ve göz alıcı ışık gösterileriyle davetlileri büyüleyen, modern ve yöresel müziklerin harmanlandığı özel gece, konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Gecede sahne alan ünlü sanatçılar, davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Enerjik performanslar ve duygu dolu şarkılarla gece boyunca eğlence doruktaydı. Sanatçıların sahne şovları, konuklarda hayranlık uyandırdı.

Düğün, iş ve siyaset dünyasından pek çok tanınmış ismi bir araya getirdi. Okan ve Vlada Demir çifti, davetlilere teşekkür ederek, bu özel anlarını paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirilen özel gece, hem ailenin hem de davetlilerin hafızalarında unutulmaz anılar bıraktı.

Aile fotoğrafları ve çocukların neşeli anları, törenin en özel kareleri arasında yer aldı.

Demir ailesinin bu görkemli gecesi, Bursa'da uzun süre konuşulacak. Göz alıcı detaylar ve muhteşem atmosferiyle bu düğün, şehrin sosyal hayatında parlayan bir yıldız haline geldi. Ozan ve Stefan, bu özel günlerinde aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutluluğun tadını çıkardı.