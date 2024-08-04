Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde izinsiz faaliyet gösteren petshoplara yönelik sıkı denetim başlattı. Bursa'daki denetimlerde 13 işyerine 1 milyon 335 bin 41 lira idari para cezası kesildi.BURSA (İGFA) - Veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışının Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat almış veteriner ecza depoları ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ecza depolarında, perakende satışı ise eczaneler ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan veteriner tıbbi ürün perakende satış izni alan muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde yapılabileceğine dikkati çekildi.

İnternet de dâhil olmak üzere belirtilen yerler dışında veteriner tıbbi ürün satılamayacağı belirtilirken; muayenehane, poliklinik ve hastaneler, satış amacıyla olmasa dahi, hizmet verilen hayvanlarda kullanılacak ürünler için de perakende satış izni almak zorunda olunduğundan bu konuda Bursa genelinde de sıkı denetime başlandığı açıklandı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan denetimlerde il genelinde veteriner tıbbi ürün satış izni olmadan satış yaptığı belirlenen yerlerde yapılan denetimlerde tespit edilen veteriner tıbbi ürünlerden dolayı, satış yapan iş yerlerine ilgili kanunun maddesine göre 146 bin 338 TL idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ev hayvanı satış yeri olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, gerekli tüm şartları taşımak koşuluyla “Çalışma İzni" almaları gerektiğinin altı çizilirken, yine yapılan denetimlerde çalışma izni olmadan ev hayvanı üretimi, satışı, barınma ve eğitim hizmeti verdiği belirlenen iş yerlerine 73 bin 143 TL idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde yapılan denetimlerde çalışma izni olmadan faaliyet gösteren ev hayvanı üretimi, satışı, barınma ve eğitim hizmeti verdiği belirlenen 7 işyerine toplam 512 bin 1 lira, veteriner tıbbi ürün satış izni olmadan satış yaptığı belirlenen 6 işyerine de toplamda 824 bin 40 lira olmak üzere toplam 1 milyon 336 bin 41 TL idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.