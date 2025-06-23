Bursa'da Gazaltı Kaynakçılığı eğitimini tamamlayan kadınlar, erkek egemen bir meslekte farkındalık oluşturdu. İki kadın usta, Cenka Metal’de işe başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Yıldırım Belediyesi ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle yürütülen İMEP 2 Programı kapsamında düzenlenen Gazaltı Kaynakçılığı (MİG-MAG) eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler, iş dünyasında yerini almaya başladı.

Bursa’da faaliyet gösteren Cenka Metal, iki kadın kaynak ustasını tam zamanlı istihdam etti.

BESOB’u ziyaret eden heyette, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, İMEP 2 Program Koordinatörü Aişe Akpınar, Saha Koordinatörü Sezgin Akpınar, İMEP Bölge Koordinatörü Aydın Türkoğlu, Bursa Demir ve Madeni İşler Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İzzet Güven ve kadın kaynak ustaları yer aldı. Heyeti ağırlayan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, kadın kursiyerleri tebrik ederek, “Erkek mesleği olarak görülen bir alanda kadınların başarıyla yer alması ilham verici. Kadın emeğini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, projenin hayatlara dokunduğunu vurgulayarak, BESOB ve paydaşlarına teşekkür etti. Ertan, bu tür projelerle kadınların gücünü ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi. İMEP 2 Koordinatörü Aişe Akpınar ise Bursa’nın programdaki başarısını överek, projenin Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti.

Cenka Metal sahibi Adem Adıgüzel, iki kadın ustayı istihdam etmekten gurur duyduklarını ifade etti