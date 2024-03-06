Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında KalDer’i ziyaret EttiBURSA (İGFA) - Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları Bursa’ya taşımak ve iş dünyasında Bursa’yı bu konuda örnek il olarak konumlandırmak üzere BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle çalışmalarını sürdüren Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu; üyelerine yaptığı ziyaretler kapsamında KalDer, Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi’ne konuk oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir araya gelinen ve KalDer Evi’nde düzenlenen program; KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez'in konuklara hoş geldiniz konuşması ile başladı. Ardından KalDer Bursa Genel Sekreteri Aykan Kurkur konuklara KalDer çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

KalDer’in; örnek ve öncü bir Sivil toplum Kuruluşu olarak Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2002 yılında ülkemizde ilk imzalayan kuruluş olarak; evrensel değerleri benimseyip, sahip çıkma kararlığı gösterdiğini aktardı. ‘Yönetim Kadının da Hakkıdır” Bildirgesi’ ile kadın erkek fırsat eşitliği ana teması çerçevesinde iş dünyasını buluşturan çalışmalarını anlattı.

Programın ikinci bölümünde Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ile UN Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu bir söyleşi gerçekleştirdi. Sarıoğlu, UN Global Compact Türkiye’nin çalışmaları ve önümüzdeki dönem stratejisi hakkında bilgi verdi. Sarıoğlu, şirketlerde kadınların temsiliyetini ve dahiliyetini her seviyede artırmayı hedefleyen UN Global Compact Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Target Gender Equality) programı hakkında bilgi vererek, tüm katılımcıları programa davet etti.

Program katılımcılarla KalDer Kalite Parkı’nda çekilen toplu fotoğraf ile tamamlandı.