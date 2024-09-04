Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe mahallesinde yer alan kanalizasyonların yaydığı kokular, vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Gülbahçe Mahallesi sakinleri kanalizasyonların bakımsızlığından şikayet ederken, kokuların git gide arttığını belirtiyor.

Özellikle yaz aylarında artan kokuların kendilerini ciddi ölçüde rahatsız ettiğini ifade eden vatandaşlar, akciğer hastalarının da bu durumdan oldukça etkilendiğini kaydediyor.

Yetkililerden acil çözüm bekleyen Gülbahçe Mahallesi sakinleri, kanalizasyonların sızıntı yaptığını fakat yetkililer tarafından çözüm bulunmadığını ifade ediyor.