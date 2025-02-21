Bursa’da beklenen kar yağışı dün gece itibariyle başlarken, ekipler, Bursa'nın 11 ilçesinde yoğun kar yağışından etkilenen yüksek kesimlerde, ana arterler ve köy yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mudanya'da ise Tepederbent mevkiinde araçlar durdu.BURSA (İGFA) - Soğuk hava ile birlikte Bursa'da beklenen kar yağışı gece itibariyle geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi gece saatleri itibariyle 65 iş makinesi, 35 kar küreme aracı, 21 kürekli tuzlama ekibi ve beraberinde 38 araçla sahadaki çalışmalarını aralıksız başlattı.

11 ilçede yoğun kar yağışından etkilenen yüksek kesimlerde, ana arterler ve köy yollarını açık tutmak için iş başında olurken, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Mustafakemalpaşa Susurluk Yolu Kosova rampaları, Bursa Karacabey yolu ve Bursa Mudanya yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

https://twitter.com/KarayollariGM/status/1892813386481627445

Öte yandan 2,5 yıldır Mudanya ilçe merkezine uğramayan yağış ardından da ilçe merkezi beyaza büründü. Sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren yoğun yağışla ilçe merkezinde etkili oldu. Mudanya-Bursa karayolundaki trafik akışı özellikle Tepederbent mevkiinde durma noktasına geldi.

Hatırlanacağı gibi Bursa Valiliği, 21 Şubat Cuma (bugün) günü etkili olması beklen kar yağışı nedeniyle okulları tatil etmişti.