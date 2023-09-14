Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sudaki kayıp-kaçakta yüzde 20 ile Türkiye’de lider olan Bursa, atıksu arıtma tesisi yatırımlarıyla da örnek olmaya devam ederken, Karacabey Boğazı’ndaki su kalitesinin arttırılması amacıyla Mart ayında temeli atılan Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisinde inşaat hızla sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma konusunda da örnek yatırımları hayata geçiriyor.

Karacabey’de yıllardır beklenen Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisinin temelini geçtiğimiz mart ayında atan Büyükşehir Belediyesi, inşaatı hızla sürdürüyor.

Karacabey'de Boğaz, Bayramdere ve Kurşunlu yerleşimlerine hizmet verecek olan tesis, günlük 4 bin 400 metreküp kapasiteye sahip olacak.

AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma prosesine uygun bir şekilde hizmet verecek olan tesiste arıtılmış sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra derin deşarjla Marmara Denizi’ne verilecek. Böylelikle bu yıl ilk kez Kurşunlu sahilinde mavi bayrağın dalgalandığı Karacabey Boğazı’nda deniz suyu kalitesi daha da artacak.

HIZLI ADIMLAR ATIYORUZ

Arıtma tesisi yatırımlarının ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Geçen senelerde büyük bir müsilaj problemi ülke gündemine geldi. Bunun bir daha olmaması ve denizlerimizi daha temiz hale getirmek için ilgili tüm illerle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda toplantılar yapılmıştı. Var olan çalışmalarımızı bizde gözden geçirerek gerekli adımları hızla atmaya devam ettik. Arıtma tesisimiz AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma prosesine uygun bir şekilde hizmet verecek. Tesiste arıtılan sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra derin deniz deşarjıyla Marmara Denizi’ne verilecek. Karacabey Longoz ormanları ve Marmara Denizini korumak için üzerimize düşeni büyük bir titizlikle yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.