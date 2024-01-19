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Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’ndaki öğrencilere karnelerini verdi.BURSA (İGFA) -Bursa’da yaklaşık 795 bin öğrenci ve 43 bin öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla 15 günlük tatile çıkmış oldu. İlk dönemin son gününde Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da ortak oldu.

Bir dizi program için Bursa’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmangazi ilçesindeki Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini veren Bakan Tunç, daha sonra beraberindeki protokol ile birlikte sınıfları gezerek karnelerini dağıttı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bakan Tunç ile birlikte öğrencilere karne ve hediyelerini verip, sıralarda oturarak bir süre sohbet etti.

Sohbet ettiği öğrencilere daha sonra karnelerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, velilere karnedeki notlar ne olursa olsun çocuklarının yanlarında olmaları tavsiyesinde bulundu.

Tüm çocuklardan tatili çok iyi değerlendirmelerini isteyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnşallah dinlendikleri, ikinci yarıya çok daha hazırlıklı halde geldikleri bir süreç olur. Bu süre zarfında yavrularımıza emek veren, katkı veren, anne ve babalarımız başta olmak üzere çok değerli öğretmenlerimize, eğitim camiasına yürekten teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte farklı faaliyet ve etkinliklerimiz var. Tiyatral faaliyetler, çocuk sinemaları, çocuklarla alakalı farklı eğlence ve aktiviteleri özellikle internet ve sosyal medya aracılığıyla çocuklarımız takip edip, tatili verimli geçirebilirler” dedi.