Bursa'da kayıt dışı kanatlı hayvan hareketi ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, izlenebilirliği sağlanamayan 2 bin 500 adet kanatlı hayvana el koyarak, itlaf ve imha etti.BURSA (İGFA) - Türkiye'de kanatlı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve yetiştiricilerin sağlıklı, sürdürülebilir üretim yapmaları bununla birlikte halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimler kararlılıkla sürüyor.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali yerleşkesi ve çevresinde kayıt dışı kanatlı hayvan hareketi ihbarına istinaden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yol kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde belgesiz olarak sevk edilen ve izlenebilirliği sağlanamayan kanatlı hayvanların şehirlerarası otobüsler aracılığı ile çevre illere gönderildiği tespit edildi.

İlgili mevzuatlara aykırı olarak hayvan nakleden araç sahiplerine ve belgesiz olarak hayvan sevk etmeleri nedeniyle hayvan sahiplerine idari para cezası uygulandı. İzlenebilirliği sağlanamayan 2 bin 500 adet kanatlı hayvan el konularak itlaf ve imha edildi.

Ülkemiz kanatlı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve yetiştiricilerin sağlıklı üretim yapabilmeleri, bununla birlikte halk sağlığı, hayvan sağlığının korunması ve cezai yaptırımla karşılaşmamaları için şehirlerarası otobüs işletmeleri ile nakil işi yapan vatandaşlarımızın uygunsuz nakillere vesile olmamaları önem arz etmektedir. Yol kontrol ve denetimleri ile birlikte kaçak üretim yapan kuluçkahaneler ve usulsüz olarak kuluçkahaneden civciv çıkışı yapan kanatlı işletmeleriyle ilgili inceleme ve denetimlere il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizce kararlılıkla devam edilecektir.​