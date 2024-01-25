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Türkiye’de sosyal belediyecilik alanında örnek projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi veri tabanına kayıtlı 1792 yetim çocuğa “Giysi Destek Çeki” dağıtımı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Aşevlerinden barınma evlerine, evde hasta ve yaşlı bakımından sünnet şölenlerine, ihtiyaç sahiplerine ekonomik destek sunan Kart16 uygulamasına kadar birçok sosyal hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, destek uygulamalarına da kesintisiz devam ediyor.

“Her İhtiyacınızda Büyükşehir Yanınızda” sloganı ile Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor hem de esnafın yüzünü güldürüyor. 2020 yılından beri devam etmekte olan projelerle; aşevlerinden barınma evlerine, evde hasta ve yaşlı bakımından ihtiyaç sahiplerine ekonomik destek sağlayan ve çok geniş bir yelpazede sosyal destek hizmeti sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da yetim çocukları unutmadı. Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi veri tabanımızda kayıtlı 1792 yetim çocuğumuza 1.000’er TL değerinde “Giysi Destek Çeki” dağıtımı yapıldı.