Emek Partisi (EMEP) Bursa il örgütü, yerel seçimler için Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve meclis üyesi adaylarını tanıttı.BURSA (İGFA) - Emek Partisi’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selma Gürkan olurken, Mudanya Belediye Başkan adayı Metin Dündar oldu. Emek Partisi Kestel ilçesinde Arif Şen, Mudanya ilçesinde de Hanım Cömert’i meclis üyesi adayı gösterdi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan’ın da katıldığı toplantıda açılış konuşmasını Bursa İl Başkanı Berkay Akkuş yaptı.

Tüm illerde olduğu gibi Bursa’da da bu doğrultuda seçimlere hazırlanmak, emek ve demokrasi güçleriyle yan yana gelmek için partimiz elinden gelenin fazlasını yaptıklarını belirten Akkuş, tüm çabaların olumlu sonuçlanamadığını belirterek, yerel seçimlere kendi adayları ile katılacaklarını belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde ve Mudanya Belediyesi’nde başkan adaylarımız, diğer ilçelerde de belediye meclis üyesi adayları olacağını söyledi.

Tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı’nın ekonomik alanda, sosyal alanda, siyasal alanda programların kesintisiz bir biçimde hayata geçirilmeye çalışıldığı, parlamentoda yeni yasaların çıktığı işçi ve emekçilere dönük Türkiye’de yaşayan halklara dönük her yönden çok ciddi saldırılarla yüzde olduğumuz bir dönem diyen Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, AK Parti'nin 'gerçek belediyecilik' sloganlarına göndermede bulunarak, "Biz bu gerçek belediyeciliğin arkasında ne olduğunu biliyoruz aslında. Bunların gerçek belediyecilik dediği şeyin arkasında rant var, yağma var, talan var. İnşaat tekellerini, kasalarını şişirmek vardır. Halkın kaynaklarını halkın vergilerini sermaye peşkeş çekmekten öte bir şey yok yani gerçek belediyelik dedikleri aslında bu” ifadelerini kullandı.

“KENT YÖNETİMİNİ EMEKÇİLERLE BİRLİKTE PLANLAYACAĞIZ”

Bu seçimlerin yerel seçim özgünlüğünde bir seçim olmayacağı aşikar ifadelerini kullanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selma Gürkan, diğer adayların gündeminde olmayan bir perspektifle kent yönetimini emekçilerle birlikte planlama, emekçilerle birlikte tartışma ve onların örgütlü gücüyle ve mücadelesiyle böylesi bir demokratik kent yönetiminin kazanma yolunda yerel seçimleri bir olanak olarak değerlendirme ve buradan mücadeleyi büyütme gibi bir amaçları olduğunu söyledi. Gürkan, her kim sandıktan çıkarsa çıksın biz rantçı bir belediyecilik anlayışına karşı Bursa’nın ekonomik kaynaklarının bir avuç sermayeye bir avuç tekele peşkeş çekilmesine karşı, kent suçlarının işlenmesine karşı yine emek ve demokrasi güçleriyle birlikte mücadele edip demokratik bir kent yönetimi için mücadele unsurlarını hep birlikte oluşturmuş olacaklarını vurguladı. Gürkan, "Daha yeşil, daha yaşanılır bir Bursa, ekonomik kaynaklarının da Bursa halkı için kullanıldığı bir kent yönetimi için hep birlikte mücadele edelim” çağrısında bulundu.