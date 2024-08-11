Bursa'da bu yıl da gelenek bozulmadı; kestane şekerli aşureler, bu özel tatlıya yeni bir boyut kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bu yıl 7 Temmuz'da başlayan ve 5 Ağustos'a kadar devam eden Aşure ayı boyunca, Müslüman coğrafyasında pek çok evde aşureler yapılıp dağıtıldı. Bursa'da ise aşureye katılan kestane şekeri, bu özel tatlıyı daha da benzersiz hale getirdi.

Kardelen Kestane Şekerinin üretici İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, her yıl olduğu gibi bu yıl da kestane şekerli aşureler hazırlayarak paylaştıklarını belirtti. Akgün, “Aşçımız Nurcan Tabaklar'ın özel tarifiyle hazırladığımız kestane şekerli aşurelere ilgi yine çok yüksek oldu. Bursa'ya özgü kestane şekeri, İslam inancında özel bir yeri olan aşureye ayrı bir tat katıyor” dedi. Akgün, Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure üretiminde kullanılan kırık kestane şekerine olan talebin arttığını vurguladı.

Öte yandan Kardelen Kestane Şekeri aşçısı Nurcan Tabaklar kestane şekeri aşurenin püf noktasını da söyledi.

Tabaklar, “Herksin kendine özgü aşure yapma şekli var. Bildiğiniz yöntem hangisi ise öyle yapın. Kardelen kırık kestane şekerini ise aşure piştikten sonra ekleyin ve bir taşım kaynatın. 20 kişilik aşure için yarım kilogram kırık kestane şekeri yeterli olacaktır. Afiyet olsun.” dedi.