Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kestel İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kestel ve Gürsu Ziraat Odası Başkanlığı'nın katkılarıyla alternatif üretim tekniklerini konuştu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ilaçlamalara karşı alternatif üretim teknikleri konusunda gece eğitimi düzenlendi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Kestel İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kestel ve Gürsu Ziraat Odası başkanlıklarının desteğiyle düzenlenen eğitimde, üretici çiftçiler alternatif üretim teknikleri konusunda bilgilendirildi.

Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelenin yanı sıra kimyasal ilaçlamalara karşı alternatif üretim teknikleri ve toprak düzenlemeleri konularında verilen bilgilendirmeye çiftçiler yoğun katılım sağladı. Toplantıda çiftçilere kimyasal mücadelenin son çare olduğu önce kültürel önlemlerin yanı sıra biyolojik ve biyoteknik mücadele teknikleri uygulanması konuları da anlatıldı.