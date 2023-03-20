Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uluslararası Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü’nde anaokulu öğrencilerini, "Kırmızı Duvar" adlı oyunla buluşturdu.BURSA (İGFA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) tarafından 2001 yılında ilan edilen 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları’ gününde ‘Kırmızı Duvar’ isimli çocuk oyunuyla minik misafirlerini ağırladı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde salonu dolduran miniklerin kahkahaları ve alkışlarıyla takip ettiği oyunun sonunda çocuklar, kuklalara hayat veren sanatçılara teşekkür ederek anı fotoğrafında buluştu.

Gösterinin sonunda konuşan tiyatro sanatçısı Yüksel Hakverdi, tiyatro sanatçılarının Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü’ne ayrı bir önem verdiklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun her yaşa uygun oyunlar sergilediğini belirten Hakverdi, ilerleyen günlerde de 6 yaş üzeri çocuklar için oyunlarla sahnede olmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Kucağı İdarecisi Rufeyde Dönmez ise, “Oyundan çok keyif aldık. Ana Kucağı olarak bu tür günleri takip ediyor ve etkinliklerimiz arasına alıyoruz. Çocuklarımızın birçok gelişim alanında tiyatronun rolü çok büyük. Tiyatro, çocuklarımızın kendilerini doğru ifade edebilme ve doğru iletişim kurmalarına katkı sağlıyor” dedi.