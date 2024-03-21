Bursa PERDER ve Et ve Süt Kurumu (ESK) Ramazan ayında vatandaşların kırmızı ete daha kolay ulaşması için önemli bir adım attı. Bursa’da kırmızı et ürünlerinde indirim yapılması kararı alındı.BURSA (İGFA) - Bursa'da kırmızı et ürünlerinde fiyat indirimi yapılması kararlaştırıldı. Bursa AK Parti Milletvekilleri Efkan Ala, Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın girişimleri sonucu, Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) ve Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında imzalanan protokol ile Bursa’da kırmızı et fiyatlarında indirime gidildi.

Buna göre, Bursa PERDER üyesi işletmelerde kıyma kilogram başına 324,00 TL'yi, kuşbaşı ise 354,00 TL'yi aşmayacak şekilde fiyatlandırılacak.

Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Ramazan ayında kırmızı ete yapılan indirimin tüketicilere büyük fayda sağlayacağını belirtti. Kılıç, Ramazan boyunca et satışlarının yoğun olduğunu vurgulayarak, yapılan protokolün, vatandaşların uygun fiyatlarla ete erişimini sağlamak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ramazan ayında da vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Kılıç, "Mübarek Ramazan ayında her eve kırmızı et girmesi için bu önemli adımı attık. Bu adımın perakendeciler ve tüketiciler için hayırlı olmasını diliyor, protokole destek veren Bursa Milletvekillerimize, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti Bursa İl Başkanımıza ve Bursa PERDER üyelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.