Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçen otomobil, ticari taksiye çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, 16 T 0670 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada iki araçta savrulurken, takside bulunan yabancı uyruklu 4 yolcu ve diğer araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.