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Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, konuk oldu.ZÜBEYDE ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun programına katılan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti’nin Bursa’da seçim çalışmalarını ve Bursa halkına neler vaat ettiklerini anlattı.

“ADAYLIK SÜRECİNİ SORUNSUZ TAMAMLADIK”

Adaylık sürecini eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını vurgulayan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, “Dün itibariyle 17 ilçemizde ve büyükşehirde hem belediye başkan adaylarımız hem de bütün ilçelerdeki belediye meclis üyesi adaylarımızın listeleri ilçe seçim kurullarına teslim edildi. Bundan sonraki süreç partilerin kamuoyunun gözü önünde seçim tarihine kadar yoğun bir mücadele başlayacak. O manada bir hareketlilik var. Bu aday sürecinin Türkiye’de genelinde sorunsuz tamamlayan iliz, İYİ Parti teşkilatları olarak.” ifadelerini kullandı.

“BURSA’YA GELDİĞİMİZDEN BERİ SAHADAYIZ”

Bursa’ya adım attığında beri sahada olduğunu söyleyen İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, “ 89’da öğrenci olarak geldik, Allah bize öyle bir yol nasip etti. Sendikayken sahadaydık, il başkanı iken sahadaydık, milletvekilliği görevimizde daha bir yıl dolmamasına rağmen yine sahadaydık. Nasip, bizim de kaderimiz sokaklarda çizilmiş.” dedi.

“SAHADA ANORMAL BİR ŞEKİLDE ŞİKAYET VAR”

Yaptıkları saha çalışmalarında halktan yana anormal derece şikayetin var olduğunu belirten söyleyen İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sahada seçmenle birebir olan yol izledik. Parti olarak da şahıs olarak da böyle bir tarzımız oldu. Sahada anormal bir şikayet var. Birincisi, bunlar genel politikalardan kaynaklanan şikayetler, bunun birinci sırasını da ekonomi alıyor. İkinci ise mülteci sorunu. Bizim insanımızın, esnafımızın artık rekabet edemeyeceği, alanı terk ettiği ve gettolaşan, iki mahallemizi resmen kapatan ve bu gittikçe artan, yarınlarda ciddi toplumsal olaylara gebe olan bir sorun. Uyuşmayan bir kültür, farklı bir anlayız, tamamen kapalı bir toplum, entegrasyona kapalı ve asıl mesele geliş sebebi savaş vs. bittiği halde, gezmeye gidebildiği halde buranın imkanlarından dolayı buradan gitmek istemeyen ve şimdilik sadece yeterli sayıya ulaşmadığı için sesiz duran, kendi kapalı haberleşme alanları olan başka bir yönetime sahipler. Üçüncüsü şikayet ise, ulaşım. Ciddi bir trafik sorunu var, İstanbul’a benzedik. Günün asgari iki saatini vatandaş yolda kaybediyor.”

TÜRKOĞLU ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Son günlerde adaylıktan çekileceği iddialarını da yanıtlayan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, “Ciddiyet, samimiyeti ve dürüstlüğü bırakmayalım. Bu kavramları bırakırsak yarın yaşamın anlamı, siyasetin anlamı hiçbir şeyin anlamı kalmayacak. Bu tür iddialara gündem olmasın diye cevap bile vermiyorum. Öyle çekilme, mekilme… Allah ömür verdiği sürece ben hayatımda hiçbir şeyi ‘-mış gibi’ yapmadım. Seçildiğimiz günden beri milletin derdi ile alandayız. Büyükşehir adaylığımızı teşkilatlarımız, genel merkez ve genel başkanımız uygun gördü bunu da ‘-mış gibi’ yapmayız.” dedi.