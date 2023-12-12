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Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ‘20'nci Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki coşkulu açılışla başladı.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla UNIMA Türkiye Millî Merkezi'nin sanatsal desteği ile organize edilen 20. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, festivalin geleneksel kültürün yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasındaki önemini vurguladı.

Dünya genelinde çocukların, çocukluklarını yaşayamadıkları bir süreçten geçildiğini belirten Yıldız, "Çocuklarımızın akranla değil, ekranla büyüdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Ve görüyoruz ki 0- 4 yaş arası ekrana bağımlı çocuklarda otizmle ilgili belirtiler başlamış. Büyükşehir Belediyesi olarak ana kucaklarından başlayıp evde bakıma kadar hizmetlerle 7'den 70'e herkese dokunmaya çalışıyoruz. Ben hiçbir beklentileri olmayıp, sponsorluklarıyla çocuklarımıza böyle bir ortam sağladıkları için tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldız, çocukların rol modellerle kendilerini geliştirdiklerinin altını çizerek, toplumda göz önünde olan yönetici ve öğretmenlerin davranışlarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser de açılışta yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları festivalinde yaklaşık 6500 çocuk ve gencimizi tiyatro ile buluşturduklarını hatırlatarak, "Şimdide Bursa Uluslararası Karagöz Kukla Gölge Oyunları Festivalimizle 11-16 Aralık tarihleri arasında tekrar birlikteyiz. Festivalimizle, gelecek nesillerimize neler kazandırıyoruz. Yarının büyükleri sanatseveri topluma yetişkin bireyler olarak hazırlamanın yanı sıra, yeni neslimize özgüven duygusu aşılıyoruz. Gözlem yoluyla öğrenmeyi ve eleştirel düşünce yeteneğini kazanmalarına da katkı sağlıyoruz. En büyük amacımız, çocuk ve gençlerimizin toplumda sağlıklı, mutlu ve inisiyatif sahibi birey olmalarına katkı sağlamak" dedi.

1993 yılından bu yana düzenlenen festivalin bu günlere ulaşmasını sağlayanlara da teşekkür eden Etkeser, "Ülkemizdeki profesyonel kukla ve gölge gruplarının yanı sıra 3 yabancı ülke ve 14 yerli ekibin katılacağı festivalimizin tamamı ücretsiz olarak çocuk ve gençlerimizle buluşacak. 39 gösteri, 3 atölye ve 1 söyleşi 1 sergi ile gerçekleşeceğimiz festivalimizdeki oyunlar, 6 gün boyunca Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Down Town Eğlence Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Podyum Sanat Mahal'de sahne alacak" diye konuştu.

Etkeser, festivalle binlerce çocuk ve gencin kukla ve gölge oyunları ile buluşmasına katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ana sponsor Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi yansıra Harput Holding, Keskinoğlu, Royal Termal Otel, Bursa su, Kardalen Kestane Şekerleri ve Tunçsiper okullarına da sponsorluklarından dolayı teşekkür etti.

'BURSA'NIN DEĞERLERİ UNESCO LİSTESİNDE'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, festivalin önemine dikkat çekerek, bu etkinliğin Karagöz'ün UNESCO somut olmayan kültürel miraslar arasına girdiğinin altını çizdi. Özer, Bursa'nın sahip olduğu özelliklerle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını, İznik'in de 2024'de UESCO listesine dahil olacağını hatırlattı. Özer, somut olan ve olmayan kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu festivallerin büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

UNIMA Türkiye Millî Merkezi Başkanı Enis Ergün de, Cumhuriyetin 100. Yılını kutlarken, Türkiye Yüzyılı'nda geleneksel kültürel mirasın yaşatılmasında bu tür etkinlik ve festivallerin önemini vurguladı.