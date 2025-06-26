Bursa Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Bursa Alan Başkanlığı, kentin UNESCO Dünya Mirası değerlerini korumak için “Afet ve Çatışmalara Dirençli Miras Paneli” düzenledi; afetlere karşı stratejiler masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Bursa Alan Başkanlığı iş birliğiyle, kentin UNESCO Dünya Mirası statüsündeki kültürel varlıklarını afetlere karşı korumak amacıyla “Afet ve Çatışmalara Dirençli Miras Paneli” düzenlendi.

Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişinin 11. yıl dönümüne özel Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Metin Tunçel, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve çok sayıda akademisyen katıldı.

“AFETLER MİRASIMIZA ZARAR VERMEMELİ”

Başkanvekili Metin Tunçel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in selamlarını ileterek, afetlere karşı risk yönetimi ve stratejilerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Tunçel, “Yakın zamanda Antakya’da yaşanan depremler, miras niteliğindeki yapılarımızın yok olduğunu gösterdi. Panelden çıkacak fikirleri hayata geçirmek için iş birliğine hazırız. Bursa, UNESCO değerlerini koruyarak gelecek nesillere güvenle aktaracak” dedi.

“BURSA’NIN DEPREM GERÇEĞİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ”

UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını ve Bursa’nın milattan önce 6 bin 500’den beri çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını belirtti. Afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Dostoğlu, kültürel varlıkların yangın ve depremlere karşı dirençli hale getirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Panelin ilk oturumunda, Prof. Dr. Eser Çaktı “Tarihi Yapılar ve Deprem”, Prof. Dr. Şerif Barış “Bursa’nın Deprem Gerçeği ve Korunma Önlemleri” konularında sunum yaptı. İkinci oturumda ise Doç. Dr. Koray Güler, kültürel mirasa yönelik tehditleri ve çatışma sonrası kentlerin rehabilitasyonunu, Prof. Dr. Güliz Bilgin Altınöz ise Antakya deneyimi ışığında afet risk yönetimini ele aldı.

Etkinlik kapsamında, Tayyare Kültür Merkezi ve UNESCO Meydanı’nda “Sürdürülebilir Şehirlerin Kültürel Hafızası”, “Dünya Mirası ve İnsan” ve “Afetlere Dirençli Dünya Mirası: Bursa” temalı üç fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.