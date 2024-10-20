Özel Bursa Kültür Okulları tarafından ikincisi düzenlenen ‘Kültürlü Çocuk Festivali’ne aileleriyle birlikte katılan 4-10 yaş arasındaki öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Birbirinden renkli gösterilere sahne olan festivalde çocuklar, aileleriyle gönüllerince eğlendi.BURSA (İGFA) - İlki 25 Mayıs’ta yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Kültürlü Çocuk Festivali’nin ikincisinde de çocuklar ve ailelerinden oluşan yaklaşık 1500 kişi festivalin tadını çıkardı.

Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde gerçekleştirilen “Kültür Çocuk Festivali” programında çocuklar, şehrin eğlence kültürünü çeşitli aktivitelerle doyasıya yaşadılar. Gün boyu süren sanat, bilim ve oyun atölyelerinin de yer aldığı festivalde çocuklar öğrenirken eğlendiler.

Bilim, sanat, oyun temalı atölye çalışmaları, neşeli yüzler gibi eğlenceli aktiviteler yapıldığı festivalde aynı zamanda ‘Ömür Abla ile Sahne Senin’, ‘Balon Karnavalı’, ‘Onur Erol Çocuk Şarkıları Konseri’ ve çocukların sevgilisi ‘Rafadan Tayfa Müzikali’ gibi eğlenceli ve eğitici gösteriler ailelere unutulmaz anlar yaşattı.