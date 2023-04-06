Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte kuraklık sorunu baş gösterdi. Bursa'da 2023 yılı Kuraklık Eylem Panı toplantısı yapıldı.BURSA (İGFA) - Su azlığı yaşayan Türkiye'de su tasarrufuna katkı sağlayarak, kuraklığın afete dönüşmemesi amacıyla Bursa'da 2023 yılı Kuraklık Eylem Planı Toplantısı yapıldı.

Kuraklık Eylem Planı toplantısına katılan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, iklim değişikliklerinin artarak devam edeceğini bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarla anlaşıldığını belirterek, "Kuraklıkla ilgili tüm devlet kurumlarımızın ve tarımla iştigal eden birimlerimizin alması gereken önlemlerin olduğu ve bunların neler olabileceği hakkında bir eylem planı hazırlandı. Bunu sizlerle paylaşmak, bu konuda kamuoyunda farkındalık oluşturmak, özellikle tarımla uğraşan vatandaşlarımıza alınacak önlemleri ulaştırma niyetiyle bu toplantıyı düzenledik" dedi.

Su tüketimi hakkında bilinçli ve tedbirli hareket etmenin önemini vurgulayan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Türkiye'nin su varlığı bakımından aslında yetersiz bir ülke konumunda olduğunu belirterek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür. Bu durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.100 m³/yıl civarında olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizdeki su tüketiminin yüzde 72'si tarımda, yüzde 18'i evsel kullanım, yüzde 10'u ise sanayi sektöründe gerçekleşmektedir.'' diye konuştu.

Son günlerde yaşanan yağışlarla birlikte su rezervlerinde yaşanan artışın tedbirsizlik getirmemesini temenni eden Müdür Aygül, Bursa'nın kişi başı tüketilebilir net su kaynakları açısından Türkiye ortalamasının üzerinde görüldüğünü söyledi.

2018-2022 yılları arasındaki Bursa iline düşen yağış miktarı uzun yıllar yağış ortalamasının yüzde 20 altında kaldığından suyun ekonomik kullanılmasının zorunlu hale geldiğini belirten Aygül, ''Bu sebeple kuraklıkla ilgili yapılan çalışmaların, su tasarrufuna katkı sağlayacağı ve kuraklık üzerinde olumlu etkilerini arttıracağını temenni ediyorum. Su rezervlerimizde günden güne doluluklar artıyor. Tabi bu tedbirsiz yaşamak anlamına gelmiyor. Suyu iktisatlı kullanmamız mutlaka gerekiyor. Bahçe sulamada, tarımda gelişigüzel su salımlarının önlenmesi gerekiyor. Kapalı sistem sulama alanlarının çoğaltılarak birçok yerde uygulamaya konulan sayaç sisteminin uygulanması büyük önem arz ediyor. Alınacak tedbirlerin çiftçilerimiz tarafından gönüllü olarak uygulanması gerekiyor'' dedi.

DSİ Bursa Bölge Müdürü Murat Şayan ise Ekim ayından bu yana ülkemizde aşırı kuraklık meydana geldiğini fakat Şubat ayından itibaren yağışlar düzene girmiş durumda olduğunu söyledi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, DSİ Bölge Müdürü Murat Şayan, Bursa Meteoroloji Müdür V. Nuraj Şentürk ile sulama birlikleri ve sektör temsilcileri katıldı.