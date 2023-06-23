Bursa'da Osmangazi Belediyesi, bünyesinde çalışan uzman veterinerler kurban pazarlarında gebe hayvan ve yaş kontrolü yapıyor. Pazarda kurbana uygun olmayan hayvanlara izin verilmiyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren veteriner hekimler, Osmangaz Belediyesi Veysel Karani Kurban Satış Tesisi’ndekurbanlık hayvanları gebe olup olmadığı ve büyükbaş hayvanların da 2 yaş dişi çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor.

Veteriner hekimler ultrasoncihazıylasatışaçıkandişi hayvanları gebe olup olmadıkları konusunda kontrol ediyor. Yapılan kontrollerde gebe çıkan hayvanların satışına izin verilmiyor. Ayrıca büyükbaş hayvanların ağızlarından 2 yaş dişlerinin çıkıp çıkmadığı kontrol ediliyor. 2 yaşını doldurmamış büyük baş hayvanlara da satış izni verilmiyor. Vatandaşların güvenli şekilde kurbanlıklarını alması için çalışan Osmangazi Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların kalitel ihizmet alabilmesi için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi,Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim Hakan Tan,“Kurban pazarımızda satışa sunulan kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından muayene edilip raporlu şekilde buraya geliyor. Vatandaşlarımız şüpheye düştükleri zaman hayvanlar, pazar alanımızdaki uzman veteriner hekimlerimiz tarafından ultrason eşliğinde gebe olup olmadıkları kontrol ediliyor. Bunun yanında büyük baş kurbanlıklara 2 yaş kontrolü yapıyoruz. Yaptığımız diş kontrolüyle büyükbaşların kurbanlığa uygun olup olmadığını tespit ediyoruz.” dedi.