Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediği ‘Gastronomi Festivali’nin 3’üncüsü, 13-14-15 Eylül tarihlerinde ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla düzenlenecek. Bu yıl uluslararası düzeyde yapılacak olan festivalde, 7 farklı ülke ve 10 farklı şehirden katılımcılar yer alacak. Geçmiş yıllardan farklı olarak Bursa’ya özgü ürünlerin, tatların ve Bursa’ya özgü ürünlerle üretilen yenilikçi lezzetlerin öne çıktığı bir festival olacağını söyleyen Başkan Bozbey, “Sofralarımızın bereketli olmasını diliyorum” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Gastronomi Festivali’nin üçüncüsü, 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Park’ta yapılacak. Geçmiş yıllardan farklı olarak Bursa’ya özgü ürünlerin, tatların ve Bursa’ya özgü ürünlerle üretilen yenilikçi lezzetlerin öne çıkacağı festivalde, gastronomiye dair yarışmalar, söyleşiler, atölyeler düzenlenecek. Renkli ve öğretici bir yolculuğun sunulacağı festivalde, misafirleri yöresel tatların ön planda olacağı stantlarda keyifli bir lezzet durağı bekliyor olacak. Festivale destek olan üretici kadın kooperatifleri de yörelerinin en özel lezzetlerini ziyaretçilerle paylaşacak. Bu sene uluslararası niteliğe bürünen festivalde, aralarında Bulgaristan, Ukrayna, Yunanistan ve Çin’in de olduğu 7 farklı ülke ve 10 farklı şehirden katılımcılar yer alacak. İNCİR BAHÇESİNDE TANITIM TOPLANTISI Bu yıl 'Damağımdaki Bursa’ temasıyla düzenlenecek lezzet şöleninin tanıtım toplantısı Kestel ilçesi Çataltepe Köyü’ndeki bir kara incir bahçesinde yapıldı. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız’ın da aralarında olduğu belediye bürokratları, iştiraklerin yöneticileri, CHP İlçe Başkanı Taner Hoş, Şef Dr. Esat Özata, Uludağ Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım, şefler, çiftçiler ve basın mensupları katıldı. Hazırlanan tadım masasında yaban mersini, incir, ahududu, şeftali, anjelika reçelleri, kekikli zeytinyağı, kulaca salça, yeşil ve siyah zeytin, armut, şeftali, incir, yaprak sarması, köy peyniri, manda yoğurdu, armut pekmezi, domates, salatalık, Yenişehir biberi, köy ekmeği, enginar, börek, enginar tatlısı, patatesli kıvrım böreği, tahanlı pide, cevizli lokum, simit, kestane, çam, ıhlamur, Sadağı Kanyonu balı, Gedelek turşusu ve kahvaltılık zeytinyağı gibi geniş bir yelpazede sunulan yöresel tatlar yer aldı.

“ÇİFTÇİNİN FERYADINI DUYMAZSAK SOFRA HER SENE BİRAZ DAHA FAKİRLEŞECEK” Tarihten bu güne kadar miras kalan geleneksel mutfak kültürünü yaşatmayı ve bu kültürü gençlere aktarmayı amaçladıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarihin, tarımın ve mutfağın adeta iç içe geçmiş bir zincirin halkaları gibi bugüne kadar uzandığını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu bağı güçlendirecek projeler üretmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, tanıtım toplantısını da Bursa’nın coğrafi işaretli ürünü olan ‘Bursa Siyahı’ olarak bilinen kara incirlerin yetiştiği bir bahçede düzenlediklerini dile getirdi. Kısa bir süre önce ‘Bursa Siyahı’nın Avrupa Birliği tarafından da coğrafi işaret olarak tescillendiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “Bu tescili almamız gerçekten son derece önemli. Bu konuda dünyada üç ürüne yükselmiş durumdayız. Bursa’nın Siyahı, deveci armudu, Gemlik zeytini, müşküle üzümü gibi dünyada ün salmış, ülke bütçesine önemli döviz girdisi sağlayan meyvelerimiz, Bursa’nın tarımsal zenginliğinin birer simgesidir. Ancak bu noktada çiftçimizin feryadını duymazdan gelip pembe bir tablo da çizmeyeceğim. Eğer hemen harekete geçip, tarımı çiftçi için tatmin edici bir hale getiremezsek bugün keyfine varacağımız sofra her sene biraz daha fakirleşecektir. Atalarımızın emek emek işledikleri tohumlarla bize miras kalan bu tarımsal zenginliğimiz, Bursa’yı gastronomide öne çıkaran bir konudur. Bu zenginliği koruyacak olan yine çiftçilerimizdir. Bu, ancak onlara verilecek desteklerle mümkündür. ‘Köylü milletin efendisidir’ söylemi bizim için son derece önemli. Bunu lafta bırakmayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bu sofranın zenginliğini devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Çiftimize de olağanüstü destekleri vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. “TARLADAKİ ÜRÜNÜN MASADA HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ” Arkasında köklü bir üretim geleneğinin gücü olan Bursa toprağında üretilen ürünlerle Bursa gastronomi sofrasının oluşturulduğunu anlatan Başkan Bozbey, bu ürünlerin Bursa’nın korunan topraklarında üretildiğini dile getirdi. Binlerce yıllık kültürel mirasla taçlanan bu ürünlerin ulusal ve uluslararası piyasalarda hak ettikleri değeri bulmaları için hep beraber çalışma sorumluluğu duyduklarını belirten Başkan Bozbey, “Tarımsal Üretimi Araştırma Destekleme ve Eğitim merkezimiz, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, BUSKİ, iştiraklerimizden Tarım Peyzaj AŞ, BESAŞ ve HAGEL ile birlikte Bursa tarımının sürdürülebilir bir biçimde yapılması için tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Yeşil enerjinin, dijital teknoloji ve yapay zekanın Bursa tarımını bir üst seviyeye çıkarması için projelerimizi hazırlamaya başladık. Çatı oluşumlarla Bursa’nın ürünlerinin hak ettiği değerde pazarlanmasına desteklerimiz olacak. Onların yanında ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Burada kırsal üretimi, hasat turizm ve kırsal turizm seçenekleriyle destekleyecek turizm işletmelerimize ve tur operatörlerimize de önemli görevler düşmektedir. Yerel ürünlerimize katma değer kazandırarak Bursa’da faaliyet gösteren turizm işletmelerine yerel tedarikin önemini benimsetmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir gastronomi turizmi uygulamalarıyla tarladaki ürünün masada hak ettiği değeri bulması için çalışacağız. Bu sayede hem turizm ürünleri çeşitlenecek. Hem de sürdürebilir turizm prensiplerine uygun olarak çiftçi ve yerel yönetim de güçlenmiş olacaktır” dedi.

“BURSA’NIN MARKA DEĞERİNİ HEP BERABER YÜKSELTECEĞİZ” Etkin paydaşlıkların kurulması, dünyadaki iyi örneklerin incelenerek kente en uygun modelin belirlenmesi konusunda sonuç aşamasına gelindiğini söyleyen Başkan Bozbey, Bursa’daki turistik tesislerin menülerinde Bursa’ya özgü yemeklere ve onların tariflerine yer verilmesini önemsediklerini ifade etti. Gastronomi turistlerinin yemeğin hazırlanışını ve hikayesini de öğrenmek istediğini hatırlatan Başkan Bozbey, “Öğrenmek istedikleri hikayenin aktörleri arasında şeflerimiz kadar yüzyıllardır bu topraklardaki bereketin muhafızı olmuş çiftçilerimiz de var. Her ürününün mutlaka hikayelendirilmesi, hikayesinin tekrarlanarak anlatılması gerekiyor. O zaman bu ürünler turizme ve geleceğe katkı sağlayacaktır. Bu sebeple mobil gastronomi mutfağımız ilçe ilçe geziyor. Gastronomi Festivali adım adım yaklaşırken ilçe belediyelerimizle ortaklaşa yol alıyoruz. Bursa’nın her köşesinde ayrı bir lezzet olduğunu biliyoruz. Şef Dr. Esat Özata’ya teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz gastronomi tırında, başarılı şeflerimiz tüm ilçelerimizdeki gastronomi değerlerini halkımızla buluşturuyor. Festivalimiz boyunca ilçelerimizdeki kadın dayanışma dernekleri, kooperatifler, kültür ve kalkındırma dernekleri kendi ürünlerini tanıtma fırsatını bulacak. Bu kapsamda köylerdeki imece usulünü kendimize örnek aldık. Kentin tüm dinamikleriyle birlikte Bursa mutfağını dünyaya tanıtacak, Bursa’nın marka değerini hep beraber yükseltmiş olacağız” diye konuştu.

“EMEKÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM” Önümüzdeki hafta 3’üncüsü yapılacak Bursa Gastronomi Festivali’nin geçmiş yıllardan farklı olarak Bursa’ya özgü ürünlerin, tatların ve Bursa’ya özgü ürünlerle üretilen yenilikçi lezzetlerin öne çıktığı bir festival olacak olacağını belirten Başkan Bozbey, festivalin gerçek bir gastronomi festivali olacağını vurguladı. Geleneksel lezzetlerin sunulacağı festivalde, gıda sektöründe Bursa’yı temsil eden markalarla gastronomi paydaşlarının bir araya geleceğini anlatan Başkan Bozbey, “Bu seneki festivalimiz uluslararası bir niteliğe büründü. 7 ülkeden ve 10 farklı şehirden festivale katılım olacak. Yabancı ülkelerden gelen katılımcılarımız, kendi ülkelerindeki lezzetleri bizlere sunacak. Bir sonraki adımda ise bizler o ülkelerdeki gastronomi festivallerine katılarak kendi lezzetlerimizi tanıtacağız. Bir zincirin halkaları misali Bursa’yı bütün olarak ele almalıyız. Hedeflediğimiz noktaya varabilmek için kentimiz turizmiyle, tarımıyla, sanayicisiyle birlikte güçlenebilsin diye hep birlikte çalışmalıyız. Bursa mutfağının tanıtımına katkı sağlayan, unutulmaya yüz tutmuş tariflerimizi gün ışığına çıkaran tüm paydaşlarımıza ve bu yolda bizlere çok destek olan kadınıyla, erkeğiyle tarlada güneşin altında, ocak başında ateşle yüz yüze lezzete değer katan gıda emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sofralarımızın bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra incir toplayarak katılımcılara ikram etti.