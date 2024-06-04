Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER) tarafından Özhan Market ve Nilüfer Lions Kulübü’nün destekleriyle Bursa LÖDERRahime Gazioğlu Konukevinde organize edilen piknikte, lösemili çocuklar ve aileleri bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Lions tarafından temin edilen oyuncaklara binip, ikram edilen pamuk helva ve mısırların tadına bakan çocuklar,müzikler eşliğinde danslar ederek mutlu bir pazar günü geçirdi.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman farkındalık yaratan Özhan Marketler Zinciri Özhan Gönüllüleri Topluluğu,yiyecek temini ile tüm gün ikramlar sağlayarak, aynı zamanda çocuklara oyuncak hediyeleriyleorganizasyonda BursaLÖDER’in yanında oldu. Sosyal sorumluluk Projesi ile tedavi gören hasta ve aileleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Özhan, tüm çocukların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diledi.

Tam bir şenlik havasında geçen piknikte,tedavi süreci devam edenve tedavisi tamamlanan çocukların çok mutlu olduklarını dile getiren,Özhan Marketler Zinciri Özhan Gönüllüleri topluluğuna ve Nilüfer LİONS yönetimineteşekkür eden Prof. Dr. Adalet Meral Güneş,Bursa LÖDER hakkında da bilgilendirme yaptı.

Bursa LÖDER’in30 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Güneş, Marmara Bölgesi’nin en büyük kök hücre merkezi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ve Kök Hücre Nakil Hastanesi Bursa LÖDER tarafından yönetildiğini anımsattı.