Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri lösemiyi yenen çocuklara kendi hazırladıkları 'Mat Tabu' oyunu ile matematik terimlerini eğlenceli şekilde öğretti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde lösemiyi yenen çocuklar 'Mat Tabu' ile matematik dersini eğlenerek öğrendi.

Danışman Öğretmen Dilek Ezer koordinatörlüğün Merve Uysal, Mustafa Salih, Esra Uyanık, Ela Şenel, Ecrin Ada Alput ve Fadime Demirci tarafından TÜBİTAK 4006 için hazırladıkları 'Mat Tabu'yu lösemiyi yenen öğrencilere tanıttılar.

Matematiği sevdirmek, matematik terimlerini eğlenerek öğretmek amacıyla hazırladıkları Mat Tabu ile 7 yaşından 13 yaşına kadar farklı düzeydeki öğrencilerle matematikle iç içe keyifli vakit geçirdiklerini beilrterek, matematiği sevdirmesi açısından böyle bir oyunun önemli olduğunu ifade eden minik öğrenciler, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür etti.

Proje Koordinatörü Dilek Ezer, “Öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız bu oyunumuzu bugün Bursa’daki lösemiyi yenen çocuklarımızla birlikte oynamaya geldik. Böyle güzel bir projede yer aldığıma mutluyum, öğrencilerimizde lösemiyi yenen çocuklarımız ile keyifli vakit geçirdiler. Eğlence ve bilginin bir arada olduğu bir gün oldu” dedi.