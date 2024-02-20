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Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen eğitime katılan Mantar Yetiştiriciliği Kursiyerleri üretim alanlarını inceledi.BURSA (İGFA) - Bursa'da teorik eğitimin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldığı Mantar Yetiştiriciliği Kursu katılımcıları için mantar üretim tesislerine teknik gezi düzenlendi.

Kursiyerlerin mantar üretim şekli ve safhalarını yerinde görmeleri, öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmeleri amacıyla düzenlenen gezide; Mudanya'nın Hançerli Mahallesi'ndeki Dört Çadırlı İstiridye Mantar Üretim Tesisi ile Ülkü Mahallesi'nde kurulan 11 çadırlı ATD Mantar Tesisleri'nde istiridye mantarlarının üretim aşamaları yerinde incelendi.

Teknik gezilerde ayrıca Bursa'nın Yenişehir ilçesi Menteşe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Beyaz Şapkalı Mantar tesisinde uygulamalı görseller ile kursiyerlerin eğitimine katkı sunuldu.

Kursiyerlere, tesisin işletmecileri ve üretim sorumluları tarafından saha deneyimleri aktarıldı.