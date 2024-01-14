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Bursa- Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alan Öğretmenleri ve öğrencileri tarafından “ Kendimi tanıyorum medyayı doğru okuyorum ”sloganı ile başlatılan medya okuryazarlığı projesi 3.yılında başarı ile devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da bu yıl Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu ile başlayan projenin ikinci durağı Turgay Ciner İlkokulu oldu.

“Bilinçli birey yetiştirmek bilinçli ebeveynden geçer” yaklaşımıyla ilkokul düzeyindeki öğrenci velilerine bilinçli medya kullanımı başlığı altında; dijital bağımlılık, siber zorbalık, bilinçli tüketici olma ve medya diyeti gibi konularda seminer verildi.

Medya araçlarının yaygın olarak kullanıldığı günümüzde medyayı doğru okumanın öneminin arttığını söyleyen Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz: “Medyanın olumsuz etkilerinden korunmak ve bilinçli tüketiciler olmak için medya okuryazarlığı eğitiminin küçük yaşlardan başlayarak uzun bir sürece yayılması gerekir.” dedi.

Medya karşısında bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ve bu noktada farkındalık yaratmayı hedefleyen proje ile ilkokul düzeyindeki öğrenci velilerine, medyanın çocuklar üzerindeki olası zararlarının anlatıldığını söyleyen Proje Koordinatörü Gazetecilik Alan Öğretmeni Suat Alptekin: ” Çocuklar medyada gördüklerini, izlediklerini gerçeklik ve kurgu bakımından ayırt etmede güçlük çekmektedirler. Örneğin; Süpermen’in uçtuğunu düşünen çocuklara gerçekte bu durumun olmadığı, bu gibi sahnelerin nasıl çekildiği anlatılmalıdır. Bu noktada ebeveyn ve öğretmen iş birliği içerisinde olmalıdır. “diye konuştu.

Seminere katılım sağlayan velilerin projeye olan ilgilerinin olumlu olduğunu söyleyen Alptekin, velilerin projeye ilgisinin oldukça iyi olduğunu belirterek, "Karşılıklı etkileşimin olması ve günlük yaşamdan örneklerin verilmesi farkındalığı daha çok artırarak velilerimizin medyanın olumsuz etkilerine karşı farklı bakış açıları geliştirmesini sağlamıştır" dedi.