Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mehmed Nakşi Çelebi türbesi, kabrin üzerinde çıkan incir ağacı sebebiyle görenlerin ilgisini çekiyor.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Osmanlı döneminin önemli tıp bilimcilerinden olan Mehmed Nakşi Çelebi türbesi, kabrin üzerinde bulunan incir ağacı dolayısıyla hem Bursalı vatandaşların hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Dünyanın ilk çarşılı köprüsü olma özelliği taşıyan Irgandı Köprüsü’nün hemen karşısında bulunan Mehmed Nakkaş Çelebi türbesinin üzerinde çıkan incir ağacının ise ne zamandan beri orada olduğu bilinmiyor.

Mahalle sakinleri, çocukluklarından beri metrelerce yükseklikte olan incir ağacının türbenin üzerinde olduğunu ve ne zaman dikildiğini bilmediklerini kaydediyorlar.