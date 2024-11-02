Bursa'nın tanınan ailelerinden Suzan-Erkan Özkan çiftinin minik kızı Nehir, 9. yaş gününü ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya kutladı.Arda ŞARU - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa’nın tanınan ailelerinden Suzan ve Erkan Özkan çiftinin minik kızları Nehir Özkan, 9 yaşına girdi.

Nilüfer Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan Nehir’in doğum günü partisine okulundan pek çok arkadaşı ve yakınları da katıldı.

Rengarenk doğum günü partisi, Nehir’in yaş günü pastasını üflemesiyle başladı.

Mumların üflenmesi sonrasında Nehir Özkan, kendisini yalnız bırakmayan arkadaşları Elif Ekim, Hifa Akalın, Göktuğ Yetkin, Güneş Sena Yıldırım, Emir Kul, Meryem Arı, Eda Yaren Araş, Çınar Okay Çapkın, Elif Apak, Bilge Kağan Yetkin, Mira Tapu, Çınar Tapu ile tek tek fotoğraf çektirerek bu mutlu günü ölümsüzleştirdi.

Minik Nehir’in doğum gününe annesi Suzan Özkan’ın yakın arkadaşı olan İGF Haber Ajansı Genel Müdürü Sevil Şaru ve Serpil Tapu da katıldı.