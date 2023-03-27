Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, olası doğal felaketlere karşı neler yapılabileceği konusunda bilgiler edinip, sınıfta mini bir tatbikat gerçekleştirdiler.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgedeki kardeşlerine el uzatan Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, topladıkları oyuncakları göndermişti.

Bu kez de deprem başta olmak üzere olası doğal felaketlere karşı nasıl hazırlık yapılacağı konusunda öğretmenleri tarafından bilgilendirilen minikler, sınıfta küçük bir de tatbikat yaptı.

Drama çalışmaları ve sanat etkinliklerinde de bu konuya yer veren küçük öğrenciler, depremden korkmak yerine bu gerçekle yaşamayı öğrenme konusunda ilk adımlarını atmış oldu.