Bursa’da son dönemde motosiklet satışlarında bir artış yaşanıyor. Şehirdeki galericiler, özellikle yaz aylarında motosiklet satışlarının hızla yükseldiğini ve otomobil satışlarının azaldığını dile getiriyor.BURSA (İGFA) - Uzmanlar, bu artışın temel sebeplerini Bursa’da artan trafik problemi ve otomobil fiyatlarının yükselişi olarak değerlendiriyor.

Bursa’da uzun zamandır galericilik yapan Hasan Kırmaz, otomobil ve motor satışları ile ilgili Herkes Duysun ekibine bilgi verdi.

NEDEN MOTOSİKLET SATIŞI ARTTI?

Kırmaz, motosiklete olan ilginin artmasının sebebine dikkat çekerek, "Trafik her geçen gün daha da sıkışık hale geliyor. Özellikle şehir merkezinde ulaşım büyük bir problem haline geldi. Son dönemde otomobil fiyatlarının çok yükselmesi, vatandaşları daha uygun maliyetli alternatiflere yöneltti. Motosiklet, yakıt tasarrufu sağlarken şehir içinde de daha pratik bir ulaşım aracı oluyor. Otopark sorunu da yaşanmıyor. Özellikle kısa mesafede pratik bir çözüm sunuyor.” dedi.