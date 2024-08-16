Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil, Herkes Duysun ekibine Bursa SMMM Odası Muhasebe Fest ile ilgili bilgi verdi.BURSA (İGFA) - Bursa SMMM Odası Başkanı Hüseyin Halil, meslektaşları ile her yıl, mesleğin sıkıcı olan havasından uzaklaşmak ve mesleğe ve geleceğe ilişkin daha rahat ortamlarda konuşmak adın, seçim döneminde söz verdikleri Bursa SMMM Odası Fest’i gerçekleştirdiklerini belirtti.

BURSA SMMM ODASI MUHASEBE FEST HER YIL KUTLANACAK

Geçen sene festivalde, Cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla gururlandıkları etkinlikler yaptıklarını dile getiren Başkan Halil, “100. yılı 6 Şubat depremlerinden dolayı biraz buruk kutladık ama odamızın yerleşik bir etkinliği olsun diye seçim döneminde söz verdiğimiz Muhasebe Festivalini kutladık.” dedi.

BURSA SMMM ODASI HER YIL YENİ BİR KONUDA FARKINDALIK YARATIYOR

Bu yıl festivali Gündoğdu Piknik Alanı'nda, çadırlarıyla kutladıklarını dile getiren Hüseyin Halil, her yıl festivalde bir konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Halil, geçen yılki festivalin ana konusunun ‘Etik deontoloji’ bu yıl ki konusunun ise ‘sürdürülebilirlik’ olduğunu kaydetti.

BU YILKİ FARKINDALIK KONUSU: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Festivalin ikinci günü Marmara Üniversitesinden ve Uludağ Üniversitesinden ve Bursa Teknik Üniversitesinden birer hocanın katılım sağladığının altını çizen Başkan Hüseyin Halil, sürdürülebilirlikle ilgili meslektaşlarının gelecekte ne yapmaları, nasıl bir yol almaları gerektiği ile ilgili festivalde bilgi verildiğini açıkladı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL, MUHASEBE FESTİVALİNİN ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞECEK

Festivalin 3 gün sürdüğünü ve iki ayrı günde iki ayrı konser gerçekleştiğini dile getiren Başkan Halil şu ifadeleri kullandı:

“Festival biraz daha bizim mesleğin sıkıcı olan havasından uzak olsun, aynı zamanda meslektaşlarımızla da iş dışında sohbet edelim. Mesleğe ve geleceğe ilişkin biraz daha rahat ortamlarda konuşalım istedik. Festivalin iki gününde iki ayrı konserimiz de oldu. 2-3-4 Ağustos’ta piknik alanında çok keyifli üç gün geçirdik. Önümüzdeki yılda festivalimizin ilk ikisini yaptığımız gibi üçüncüsünü de yapacağız. Daha coşkulu, daha kalabalık, ülkenin daha az sorunlu olduğu bir döneme denk gelip 3. festivalimizi de gerçekleştireceğiz.”