Bursa'da sanatçı Müslüm Gürses'in hayranları, sevgi ve özlemlerini grafitilerle duvarlara taşıdı.BURSA (İGFA) - Bursa'da ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayranları, sanatçıya olan sevgilerini ve özlemlerini şehrin duvarlarına grafitilerle ifade etti.

Bursa'da Müslüm Gürses'e duyulan sevgi, şehrin sokaklarına renkli grafitilerle yansıtıldı. Hayranları, Gürses'in resimlerini ve şarkı sözlerini duvarlara çizerek, sanatçıya olan özlemlerini ifade etti. Bu sanatsal çalışmalar, özellikle gençler arasında büyük ilgi gördü. Şehrin farklı noktalarındaki grafitiler, Müslüm Gürses'in unutulmaz mirasını yaşatmaya devam ediyor.