Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret eden Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu öğrencisi Derin Adak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde temsili olarak başkanlık makamına oturdu.BURSA (İGFA) -Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu Müdürü Vahit Ağralı, müdür yardımcısı Emel Çetin Dilek, öğretmen Seçil Anaeri ile 4. sınıf öğrencisi Derin Adak’ı Halk Evi’ndeki makamında ağırladı.

Nilüfer Belediye Başkanlığı koltuğuna temsili olarak oturan Derin Adak, projelerini paylaştı ve gerçekleşmesi için talimat verdi.

Genç başkanın ilk talimatları arasında ilçedeki okul sayısının artması, akıllı kütüphanelerin açılması ve can dostların yaşam kalitesini artıracak çalışmalar oldu.

Öğrencilerin nitelikli alanlarda ders almasının önemine değinen Adak, “İlçemizde okul sayımız yetersiz. Var olan okulların sınıfları da çok kalabalık. Geniş bahçeye sahip yeni okullar kazandırılmalı. Geleneksel sokak oyunlarımız okul bahçelerinde oynanmaya teşvik edilmeli, yaşatılmalı. Okullarda sağlık çalışanı olmalı. Ayrıca internete sahip akıllı kütüphaneler oluşturmalıyız. Bunun yanı sıra sokak temizliğine dikkat etmeliyiz. Sahipsiz can dostlar için sağlıklı yaşam alanlarını kentimize kazandırmalıyız. Bu yöndeki talimatlarımı veriyorum” diye konuştu.

Genç başkanın talimatlarını ilgiyle dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, talimatları değerlendireceklerini söyledi.

Kentteki kütüphane sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Başkan Şadi Özdemir, yeni devlet okulu kazandırılmasına yönelik çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Başkan Şadi Özdemir, “Makamların gelip geçici olduğunu gördük. Bulunduğunuz zamanın kıymetini bilerek hızlı üretmek gerek. Okullar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı. Ancak yerel yönetimler zaman zaman bu görevi üstlenmek zorunda kalıyor. Biz, elimizden gelen desteği veriyoruz. Özellikle 23 Nisan, Altınşehir ve Ertuğrul mahalleleri başta olmak üzere kentimizde okul ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Bunun için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Daha nitelikli, kaliteli eğitim alabilmeniz için imkânlarımızı zorlayacağız. Sizler, bizim geleceğimizsiniz. Çocuklarımızın beklentileri, istekleri her şeyden önce gelir. Güzel, barışçıl bir dünya, Türkiye ve Bursa için bizim kuşağımızın başaramadığını, sizlerin başaracağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu öğrencisi Derin Adak, kendi çizdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı resmi, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e armağan ederken, Başkan Şadi Özdemir de genç başkana, Nilüfer’in Hikâyesi kitabını hediye etti.