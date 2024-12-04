Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Küçükkumla Mahallesi'nde köy içinde yer alan dere üzerindeki köprüde gerçekleştirdiği yenileme çalışmasını tamamladı. Çalışmayla, eskiyen ve güvenlik riski taşıyan köprünün yerine çağdaş, güvenli bir yapının inşa edilmesi sağlandı. Çalışmaların sona ermesinin ardından, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Küçükkumla Mahallesi'ne geldi. Başkan Deviren, burada Mahalle Muhtarı Nuri Can ile birlikte köprüde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, köprünün inşaatı hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra, bölgedeki diğer altyapı ihtiyaçlarına dair de görüş alışverişinde bulundu. Muhtar Nuri Can, mahalle halkının bu köprü yenileme çalışmasından memnuniyet duyduğunu ve köprünün, özellikle kötü hava koşullarında dereyi geçişte yaşanan zorlukları büyük ölçüde ortadan kaldıracağını dile getirdi. Başkan Deviren, kırsal mahallelerin, özellikle ulaşım ve altyapı anlamında çağdaş bir görünüme kavuşturulmasının önemine değindi. Küçükkumla Mahallesi’nin modernleşmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Deviren, bu tür projelerin ilçedeki tüm mahallelere yayılacağını ve Gemlik’i daha güvenli, yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Deviren ayrıca, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, bu tür projelerin sadece altyapıyı güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda kırsal halkın ihtiyaçları doğrultusunda daha yaşanabilir bir çevre sunmayı hedeflediğini söyledi. Yenilenen köprünün, Küçükkumla Mahallesi’ndeki ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracağına ve köy halkının güvenliğini artıracağına inandığını belirtti.

Muhtar Nuri Can ise, mahalle sakinleri adına Başkan Deviren'e teşekkür ederek, köprü yenileme çalışmasının, köy halkı için büyük bir kolaylık sağladığını dile getirdi. Can, bu tür çalışmaların kırsal mahallelerinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ve Gemlik Belediyesi’nin kırsal mahallelere gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.