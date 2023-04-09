Bursa’da bulunan, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında desteklenen Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi öğrencileri üretime topraktan başlıyor, SEUP Projesi ile yenilenen atölyelerde gıdayı işlemeyi öğreniyorlar.BURSA (İGFA) - Bursa'da SEUP Projesi, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankası iş birliği ile yürütülüyor.



Okullarına ait zeytin bahçesi bulunan Görükle MTAL Gıda Teknolojisi öğrencileri, zeytin ağaçlarının ömrü uzun olsun diye her yıl Mart ayında budama yapıyor. Budama ile verimi yükselen ağaçlara gübreleme yaparak daha kaliteli zeytin elde ediyorlar. Bununla birlikte her yıl ağaçları korumak için ilaçlama uygulaması yapılıyor.

Zeytinlerin hasatı Kasım ayında yapılıyor ve Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine özgü kullanılan “zeytin işleme reçetesi” ile zeytinler işlenerek muhafaza ediliyor.

Zeytinlerin belirli periyotlarla kontrolleri yapılarak olgunlaşması sağlanıyor. Hasattan sonra ise, ağaç dipleri çapalanarak havalandırılıyor.



Mayıs ayında olgunlaşan zeytinler, sosyal sorumluluk projelerinde, okul tanıtım faaliyetlerinde kullanılıyor. Okul aile birliğine destek amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere satışı da yapılıyor.

Bu yıl ise Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde yetiştirdikleri zeytinleri Gıda Teknolojisi alanı atölyelerinde işleyerek deprem bölgesine ulaştırdı. Bununla birlikte Gıda Üretim Teknolojileri Dersi kapsamında gıda bölüm öğretmenleri ve öğrencileri reçel, yoğurt, turşu üretimi de yapıyor. Öğrenciler ders konularını uygulamalı olarak gıda laboratuvarlarında pratik eğitimle öğreniyorlar. Meslek hayatlarında aranan nitelikli elemanlar olmaya okul yıllarında başlıyorlar.