Bursa’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve il protokolü, Lütfi Banuşoğlu İlkokulu öğrencilerinin karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemi boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklerin sergilendiği alanı ziyaret eden Vali Ayyıldız ve beraberindeki protokol, özel eğitim sınıfı öğrencileri ile ilk kez karne alan birinci sınıf öğrencilerine karnelerini takdim etti ve iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025’te sona ererken, ikinci yarıyıl dönemi ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.