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Millî Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen 'Öğretmen Akademisi' Bursa’da başlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Bursa Öğretmen Akademisi'ni hayata geçiriyor.

'Bursa Öğretmen Akademisi' çalışmaları kapsamında, resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve eğitim yöneticileri, alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

Akademide; edebiyat, müzik, sanat, spor, şehir ve kültür, matematik, inovasyon ve teknoloji, teknik akademi, köy akademisi gibi birbirinden farklı başlıklar ele alınacak. Öğretmen ve yöneticilerimizi alanında uzman isimlerle buluştururken, şehrin kültür aktarımına fırsat verecek gezi ve faaliyetler de düzenlenecek.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu Bursa Öğretmen Akademileri ile ilgili olarak, bakanlığın öncülüğünde başlatılan ‘Bursa Öğretmen Akademileri’, Bursa’daki öğretmenlere, Ulu Şehir Bursa’mızın maziden atiye sosyal, kültürel, sanatsal geleneklerinin önde tutularak aktarımının yapılacağı ve bu anlamda şehrin duayen isimleri ve akademisyenleri ile buluşacakları bir alan açacaklarını belirterek, "Yaşadığı şehrin kültürünü deneyimleyerek öğrenen öğretmenlerimiz için, bilgi birikimlerini, şehrin kültürel mirası ve zenginlikleriyle birleştirebilen etkinlikler düzenlemek, bu vesile ile sınıflarına taşıyacakları kültürel aktarımın, eğitim öğretimin kalitesini arttıracağına inanıyorum" dedi.